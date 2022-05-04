Собянин рассказал о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва приняла новые меры поддержки горожан и бизнеса. Об этом в среду, 4 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что масштабный план по усовершенствованию городской экономики для противодействия санкционному давлению разработали в столице еще в начале марта. На протяжении нескольких недель власти вводят меры поддержки промышленности, строительства, здравоохранения, малого и среднего бизнеса, развития информационных технологий, а также оказывают помощь населению. В ближайшие дни власти озвучат меры поддержки киноиндустрии и большого спорта.

— Накануне праздников приняли ряд важных решений о поддержке граждан и отдельных секторов экономики, оказавшихся под санкционным давлением, — написал глава города в личном блоге.

Так, на минувшей неделе в городе снизили платежи за отопление. Город в полном объеме взял на себя доплату за отопление в прошлом году в домах, управляемых ГБУ «Жилищник». Это позволят жителям Москвы сэкономить 9,8 миллиарда рублей.

С 2022 года в столице введут новый механизм платежей за отопление, который позволит нивелировать годовые колебания зимней температуры и защитит горожан от выставления неожиданно больших счетов.

Также для москвичей упростили получение социальной помощи. Согласно постановлению Сергея Собянина, доходы граждан, которые потеряли работу после 1 марта 2022 года и в течение трех месяцев признаны безработными, теперь не будут учитываться при оценке среднедушевого дохода семьи при назначении ряда социальных пособий и оказании адресной помощи. Данное правило будет действовать при начислении ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет; выплаты при рождении ребенка в семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет; при заключении социального контракта и предоставлении адресной помощи.

Кроме того, правительство Москвы ввело новые гранты на переобучение или повышение квалификации. Их величина составит до 95 процентов подтвержденных затрат на обучение, но не выше 60 тысяч рублей за один календарный год. Эта мера позволит поддержать граждан, которые ищут работу. Ею смогут воспользоваться порядка 6 тысяч москвичей ежегодно. Претендовать на грант смогут горожане старше 18 лет, которые по своей инициативе прошли обучение по программам среднего профессионального и/или дополнительного профессионального образования и самостоятельно оплатили обучение. Поддержка будет предоставляться тем, кто на момент начала обучения не был официально трудоустроен, но затем устроился на работу и проработал не менее трех месяцев.

Еще одной мерой поддержки стало автоматическое продление налоговых льгот для промышленных комплексов и технопарков, благодаря которым предприятия экономят до 25 процентов платежей по региональным налогам и земельным платежам. Речь идет о ежегодной сумме в десятки миллионов рублей. В результате в 2022 году 122 крупные компании, где работают около 130 тысяч человек, гарантированно сохранят налоговые льготы, право на которые ранее необходимо было подтверждать ежегодно.

Власти города также приняли целый пакет мер для помощи владельцам некапитальных сооружений. Так, договоры на размещение некапитальных объектов, срок которых истекает в этом году, автоматически продлят до 31 декабря 2023 года без проведения торгов. Размер обеспечительного платежа сократят до объема одного месячного платежа аренды. Владельцы некапитальных объектов смогут получить отсрочку по оплате за второй квартал до конца 2022 года. Снижение финансовой нагрузки ощутят предприниматели, осуществляющие эксплуатацию некапитальных объектов отдыха и развлечений в городских парках.

Также поддержку получат владельцы закрытых площадок и автодромов автомобильных школ; пунктов технического обслуживания и ремонта транспорта; плоскостных парковок и отстойно-разворотных площадок наземного общественного пассажирского транспорта; открытых спортивных, игровых, детских площадок, площадок для отдыха, а также выгула и дрессировки собак; спортивных сооружений и пунктов проката инвентаря; малых архитектурных форм, фонтанов; общественных туалетов нестационарного типа, говорится в сообщении мэра.