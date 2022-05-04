Психолог назвал четыре типа женщин, которых всегда бросают

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Психолог Марк Бартон рассказал о том, каких женщин чаще всего бросают мужчины.

По словам эксперта, в первую группу вошли девушки, которые входят в отношения через жалость к мужчине.

— У женщины возникает ощущение, что только она может помочь своему избраннику. Это чревато тем, что она в результате будет спасателем, будет принимать важные решения и нести ответственность за семью, а у мужчины все всегда будет плохо. Девушке нужно понять, как она выстраивает отношения с другими людьми: с подругами, с коллегами, с родственниками, и если она выступает постоянно как «спасатель», то это значит, что свою значимость в жизни она получает, притягивая к себе слабых людей, за счет которых она сама себе кажется сильной, — объяснил психолог.

Второй тип — это женщины, которые все время обижаются. Такое состояние формируется за счет нарушенных границ личного пространства. Отстоять свое мнение женщина не может, и тогда она начинает манипулировать своей обидой:

— Это манипуляция, способ вызвать тактильность, признание в любви. Но со временем такая женщина становится легко читаемой, и мужчина точно знает, на что надавить и что нужно сказать, чтобы она стала такой, как прежде.

Третий тип — это женщины, которым нравится мужская ревность. Зачастую именно ревностью она определяет свою значимость, но в процессе жизни ей становится тяжело жить с ревнивцем. Таким поведением мужчина вызывает у партнерши чувство вины, она становится очень угодливой, и впоследствии неинтересной для него.

К самому уязвимому типу относятся женщины, которые входят в отношения из чувства одиночества. Такие люди испытывают повышенную потребность обладать партнером, женщина входит в отношения опустошенной, и начинает выбирать из отношений только то, что важно для нее. Ради этого она будет готова унижаться, страдать и быть обесцененной. У таких женщин работают установки: «Есть мужчина, и это главное». Партнер считывает, что без него девушка не сможет, и в результате начинает ею манипулировать.

Психолог Марк Бартон рассказал, на что следует обратить внимание женщинам, чтобы понять, какие чувства к ним испытывают партнеры.