Главный раввин столицы объяснил свой отъезд из России

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Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что покинул столицу по причине того, что его отец был госпитализирован в Израиле и ему требуется уход.

— Ввиду болезни и госпитализации моего отца я должен находиться рядом с ним… — говорится в обращении раввина.

Он пояснил, что не имеет возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина Московской еврейской религиозной общины. Также Гольдшмидт заявил, что не сможет находиться в синагоге в Москве.

Раввин добавил, что его обязанности будет выполнять Давид Юшуваев.

Гольдшмидт подытожил, что останется на посту председателя Раввинского суда стран СНГ и Балтии, передает РИА Новости.

До этого СМИ писали, что Гольдшмидт покинул Россию по неизвестным причинам.