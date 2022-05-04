МВД объявило в розыск Александра Невзорова
МВД России объявило в розыск журналиста и телеведущего Александра Невзорова. Это следует из базы данных ведомства.
Отмечается, что журналист разыскивается по уголовной статье. При этом какая именно статья Уголовного кодекса стала основанием для розыска, не указано.
22 марта 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине.
По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал в социальных сетях информацию об умышленном обстреле родильного дома в Мариуполе.
Кроме того, журналист также опубликовал недостоверные изображения пострадавших. Источниками распространения этих фотографий являются украинские СМИ. Ложность информации официально подтвердило Министерство обороны РФ.