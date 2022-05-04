МВД объявило в розыск Александра Невзорова

Фото: YouTube / ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

МВД России объявило в розыск журналиста и телеведущего Александра Невзорова. Это следует из базы данных ведомства.

Отмечается, что журналист разыскивается по уголовной статье. При этом какая именно статья Уголовного кодекса стала основанием для розыска, не указано.

Фото: МВД РФ

22 марта 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал в социальных сетях информацию об умышленном обстреле родильного дома в Мариуполе.

Кроме того, журналист также опубликовал недостоверные изображения пострадавших. Источниками распространения этих фотографий являются украинские СМИ. Ложность информации официально подтвердило Министерство обороны РФ.