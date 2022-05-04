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Мойку и автосервис построят на территории заправки в Северном Тушине

Георгий Соланович
Город
Мойку и автосервис построят на территории заправки в Северном Тушине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев, 26 Карта всех событий

Функционал автозаправочной станции (АЗС) в столичном районе Северное Тушино расширят путем строительства автомойки и сервиса. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) <...> приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Героев Панфиловцев, владение 26 (СЗАО), — говорится в сообщении.

На данный момент на участке располагается АЗС площадью 114 квадратных метров. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что в результате строительства мойки и автосервиса площадь объекта может увеличиться до тысячи квадратных метров, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

15 марта Анастасия Пятова заявила об отмене строительства автозаправочной станции в Хамовниках. По ее словам, до этого там размещался комплекс АЗС, который сейчас уже демонтирован. Новое разрешение на строительство не оформлялось, участок освобожден от объектов капитального строительства.

Строительство Москомстройинвест Москва
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