В парке «Кузьминки-Люблино» родились лисята

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» у лисиц появились детеныши. Об этом в среду, 4 мая, сообщила пресс-служба московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сотрудники парка также сообщают, что лисята уже выходят из норы, а значит, они уже относительно взрослые. Новорожденные детеныши слепы и не могут ходить, они могут это делать только после двух недель жизни. Также в этот период у них появляются первые зубы, так они могут переходить от материнского молока к животной пище.

При встрече с лисятами подходить к ним или тревожить их нельзя. Взрослые лисы при малейшем беспокойстве о потомстве могут перетащить лисят в запасную нору, а это может плохо сказаться на их здоровье, предупредили в департаменте природопользования.

В Москве стартовала кампания по вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства. Плановая иммунизация позволяет сократить заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных в городе. Никакой опасности для домашних животных нет: если они случайно съедят такую вакцину во время прогулки, то с ними ничего не произойдет.