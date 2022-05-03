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Вакцинация лис и енотовидных собак от бешенства стартовала в Москве

Евгений Белоусов
Город
Вакцинация лис и енотовидных собак от бешенства стартовала в Москве
Фото: Unsplash
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Кампания по вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства стартовала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии во вторник, 3 мая.

— Вакцина в виде брикета-приманки направлена на предотвращение заболевания бешенством среди лис и енотовидных собак. Всего весной в Москве будет разложено более 17 тысяч доз вакцины на площади 750 квадратных километров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что плановая иммунизация позволяет сократить заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных в городе. Никакой опасности для домашних животных нет: если они случайно съедят такую вакцину во время прогулки, то с ними ничего не произойдет.

Препараты планируют разместить в ландшафтных заказниках «Битцевский лес», «Теплый Стан», «Тропарево» и «Долина реки Сетунь», а также в парках и на охраняемых природных и зеленых территориях, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в столице доступны 180 услуг в ветеринарных клиниках. Ветеринарная помощь в Москве оказывается на высочайшем уровне.

Такому развитию поспособствовали электронные сервисы. Например, на данный момент запись питомца на прием к специалисту осуществляется онлайн.

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