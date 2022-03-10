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Более 180 услуг доступны в ветеринарных клиниках Москвы

Виктория Сикерина

Город
Более 180 услуг доступны в ветеринарных клиниках Москвы
Фото: Unsplash

В настоящий момент в столице доступны 180 услуг в ветеринарных клиниках. Об этом сообщил председатель городского Комитета ветеринарии Алексей Сауткин в четверг, 10 марта.

Он отметил, что в этот день Государственной ветеринарной службы Москвы исполняется 89 лет. По его словам, в 1933 году в городе работали 10 таких лечебниц и одна центральная лаборатория. Однако сейчас развитие данного направления — одна из приоритетных задач для столичных властей.

— Ветеринарные клиники столицы оснащены необходимым диагностическим оборудованием, операционными, позволяющими проводить даже самые сложные хирургические манипуляции. После серьезных оперативных вмешательств питомцам оказывается послеоперационный уход. Если животному нужна экстренная помощь, ветеринары приезжают на дом на спецавтомобилях, которые также оснащены оборудованием для диагностики и проведения хирургических манипуляций, — заявил глава ведомства.

Сауткин добавил, что сейчас в Москве ветеринарная помощь оказывается на высочайшем уровне. Такому развитию поспособствовали электронные сервисы. Так, например, на данный момент запись питомца на прием к специалисту осуществляется онлайн.

Подробнее ознакомиться с доступными для горожан ветеринарными услугами можно на официальном сайте мэра Москвы.

4 марта в столичных приютах начались работы по подготовке к вакцинации животных.

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