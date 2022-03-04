Подготовка животных к летнему сезону началась в московских приютах

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В столичных приютах начались работы по подготовке к вакцинации животных. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил руководитель ГБУ «Доринвест» Изамутдин Изутдинов.

— В столицу возвращается тепло, а значит, вскоре возрастет активность клещей, блох, гельминтов и других экто- и эндопаразитов, которые часто являются переносчиками инфекционных заболеваний. Например, клещи часто провоцируют развитие пироплазмоза. Это заболевание может нанести серьезный удар по здоровью питомца и даже привести к летальному исходу. Чтобы предотвратить инфицирование животных, в приютах ежегодно проводится массовая обработка собак и кошек ветеринарными препаратами в виде таблеток или капель, которые наносятся на холку животного, — рассказал он.

По словам Изутдинова, весной обработку питомцев в приютах проводят в два этапа. Вначале идет профилактика от паразитов, а спустя одну-две недели животным ставят прививки. Специалисты используют комплексную вакцину, защищающую от чумы, бешенства и других инфекций.

Ветеринарные врачи напоминают о необходимости сезонных процедур и для домашних животных, которые требуют обработки раз в три-шесть месяцев.

В столице в настоящее время работают 13 приютов, где находятся свыше 16 тысяч собак и кошек. До этого департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы сообщал, что в прошлом году почти 3,5 тысячи животных обрели новый дом, а за последние 11 лет из приютов забрали почти 30 тысяч питомцев.

До этого в комитете ветеринарии назвали пять основных правил для защиты здоровья четвероногих друзей.