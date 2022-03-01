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В комитете ветеринарии рассказали, как поддержать здоровье питомца

Георгий Соланович

Общество
В комитете ветеринарии рассказали, как поддержать здоровье питомца
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всемирный день иммунитета отмечается 1 марта. Иммунная система домашних питомцев также нуждается в поддержке. В комитете ветеринарии назвали пять основных правил для защиты здоровья четвероногих друзей.

Первое правило — организовать правильное питание.

— Вы можете выбрать кормление как натуральной едой, так и промышленным кормом. Отталкивайтесь от собственных возможностей и состояния здоровья вашего питомца. Самое главное, чтобы в рационе присутствовали необходимые для питомца углеводы, жиры, белки, микроэлементы и витамины, — подчеркнула ветеринарный врач Красногвардейской участковой лечебницы Алена Ефимчик.

Второе правило — бороться с паразитами. Заражение блохами, глистами или клещами — серьезный удар по иммунитету кошек и собак, поэтому надо обязательно проводить профилактические обработки. Ефимчик уточнила, что сейчас выбор огромный: шампунь, спрей, капли для холки и даже антипаразитарный ошейник.

Третье правило — вакцинировать питомца. Это самый надежный способ обезопасить его от вирусных заболеваний. Неплохим выбором будет комплексная вакцина: она защищает сразу от нескольких заболеваний. Однако сначала рекомендуется проконсультироваться со специалистом: перечень заболеваний, для профилактики которых нужна вакцинация, зависит от вида питомца.

Первую вакцинацию стоит провести через два–три месяца после рождения питомца, ревакцинацию лучше всего делать через год, а дальше — каждые 12 месяцев. Однако нужно следить за здоровьем любимца: перед прививкой он должен быть здоров, иначе лучше ее просто перенести.

Четвертое правило — следить за гигиеной кошек и собак. Подобные процедуры — неотъемлемая часть ухода и поддержания здоровья домашнего животного. Ответственный владелец должен следить за чистотой зубов и ушей, состоянием шерсти и когтей питомца. Помочь хозяевам в этом могут ветеринарные специалисты.

Последнее, пятое правило — играть и гулять со своим любимцем. Пассивный образ жизни противопоказан питомцам: из-за отсутствия активности и переедания у животных часто возникают проблемы со здоровьем.

— Ежедневный моцион и активные игры необходимы домашним животным. Длительность прогулок с питомцем зависит от породы, возраста животного и погодных условий. С маленькими собачками достаточно гулять час–полтора в день, а со средними и крупными — по два–три часа в день. Кошки не нуждаются в прогулках, но им также важны внимание владельца и подвижные игры, — резюмировал ветеринарный специалист.

Весна в России начинается с доброго праздника: 1 марта отмечается День кошек. Наша страна, наряду с Японией и США однозначно «кошачья», ведь количество этих животных примерно вдвое превышает число собак: мурлыкающих любимцев насчитывается 40,8 миллиона, а лающих — только 22,6 миллиона. О том, почему котам все возрасты покорны и как они способны изменить жизнь человека, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

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