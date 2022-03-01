Лучший друг везде и всегда: как кошки помогают человеку

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Весна в России начинается с доброго праздника: сегодня, 1 марта, отмечается День кошек. Наша страна, наряду с Японией и США, однозначно «кошачья», ведь их количество примерно вдвое превышает число собак: мурлыкающих любимцев насчитывается 40,8 миллионов, а лающих — только 22,6 миллиона. О том, почему котам все возрасты покорны и как они способны изменить жизнь человека, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Наверное, бессмысленно перечислять все достоинства кошек: вряд ли бы у них было столько почитателей, не обладай эти животные чем-то особенным. Каждый кошатник может довольно долго рассказывать, насколько сильно изменилась его жизнь с появлением хвостатого питомца. Как четвероногие помогают братьям своим старшим расти и оставаться настоящими людьми на каждом возрастном этапе? Давайте разбираться.

— Всем известно, что ребенок развивается в игре. Кошки тоже любят этот вид деятельности, причем, как и дети, используют в качестве игрушек все, что попадается в лапы. Каким бы дорогим и занимательными ни был кошачий «гаджет», животное предпочтет ему простую бумажку или шарик — лишь бы их подбрасывал любимый хозяин. Это прекрасная иллюстрация того, что по-настоящему нравится и ребенку: играть с питомцем, нежели в одиночестве. Родители на примере котика могут объяснить малышу, почему важно соблюдать границы и учитывать желание другого участника игры. Кошки очень ясно дают понять, когда их лучше не трогать, и моментально пресекают фамильярность и грубость, — отметил психолог.

Благодаря присутствию в доме кота станет проще приучать детей к ответственности, выполнению обязанностей и заботе о других. Покормить, убрать, расчесать питомца и вытряхнуть его лежанку способен даже малыш — разумеется, на первых порах при участии взрослых.

Стать лучшим другом детям

Если у ребенка кошка появилась еще в детстве, то со временем у него точно будет как минимум один верный друг — все мы понимаем, насколько это важно. Сложности в отношениях с родителями, конфликты со сверстниками, проблемы с учебой, да и чувство одиночества порой делают переходный период особенно трудным. Однако подросткам, которых ждет кот, всегда важно возвращаться домой, каким бы сложным ни был день. Четвероногий терпеливо выслушает все, что накопилось на душе, потрется мордочкой или помурчит и всем своим видом даст понять, что он на стороне самого лучшего хозяина или хозяйки в мире.

— Поглаживание животного успокаивает, снимает стресс, отвлекает от дурных мыслей, даже делает реже сердцебиение. Да, бывает и наоборот — когда питомец будет смотреть строго и осуждающе, потому что он, скажем, просто хочет кушать. К тому же если вдруг растущему организму захочется перекусить ночью, любимый друг всегда составит ребенку компанию, — добавила Игонина.

Для души и уюта

Коты и кошки — прекрасные компаньоны молодых мужчин и девушек, которые только начинают свой путь и решают съехать от родителей. Хвостатые друзья способны превратить, скажем, съемную квартиру в настоящий уютный дом, где тебя всегда ждут.

У кошек есть особенность — приходить в жизнь человека в самый нужный момент. Одни молодые люди сознательно заводят котенка — так хотят избежать одиночества, желают заботиться о ком-то или иметь напарника в холостяцкой жизни. А к другим кошачье счастье попадает порой совершенно удивительным образом.

Фелинологи — специалисты, изучающие кошек — отметили, что такой тип особей столько лет живет с человеком, что чувствует себя равным ему. Возможно, этим и объясняется способность бездомного кота запросто войти в совершенно чужую квартиру и тут же почувствовать себя дома. Правда, гораздо чаще человек просто не может пройти мимо дрожащей под дождем кошки или коробки с котятами, оставленной в подъезде. Почему вдруг даже те, кто считал себя неготовым к совместной жизни, так поступают однажды — загадка. Позже лишь единицы жалеют о том, что приютили обездоленного. Остальным же такой поступок в действительности приносит настоящее счастье.

— Подчас подарком судьбы является и приобретение смешного лохматого комочка молодыми супругами. В таком случае кошка может стать «мудрым наставником» в плане умения вести домашнее хозяйство, разумно распределять обязанности, эмоционально поддерживать, а главное — в познании искусства сохранять мир и любовь в семье. Безусловно, все это умеет и собака, однако не у всех пар есть возможность трижды выгуливать пса и рано вставать даже в выходные, — сказала психолог.

Не чувствовать себя одиноко

Достаточно просто увидеть, как общается пожилой человек со своей любимой кошкой, и объяснения ее роли в его жизни будут лишними. В преклонные годы, несмотря на проблемы со здоровьем, ограничение физических и финансовых возможностей, потребность в заботе о ком-то, во взаимной любви, внимании и ласке только увеличивается. При этом количество тех, с кем можно подолгу говорить, проводить время вместе и осознавать, насколько в тебе нуждаются, увы, зачастую сокращается. Само присутствие в доме живого существа для людей в возрасте значит очень много. С любимым котом смотрят футбольные матчи и обсуждают политику, дорогой кисоньке покупаются деликатесы, которые любящая хозяйка и себе-то редко позволяет.

Однако даже если у вас складывается впечатление, что избалованному донельзя Мурзику позволяется в доме ваших родителей больше, чем человеческим детям и внукам, отнеситесь с пониманием к происходящему и просто заведите своего собственного кота.

Бытует мнение, что собака привязана к хозяину, а кошка — к дому. Только вот любой хозяин кошки это опровергнет: коты тоскуют по «собственному» человеку точно так же. Домашние животные каждый день подают людям пример безусловной, самой искренней любви, преданности и жизнелюбия. И, пожалуй, именно у зверей нам стоит поучиться человечности.