В Хамовниках открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Владимиру Касатонову

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В московском районе Хамовники открыли мемориальную доску герою Советского Союза адмиралу флота Владимиру Касатонову. Об этом в среду, 4 мая, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Памятный знак был установлен на доме, в котором Касатонов прожил с 1966 по 1989 год.

— В преддверии празднования Дня Победы в столице открыли мемориальную доску выдающемуся защитнику Родины адмиралу флота Владимиру Касатонову. Владимир Афанасьевич посвятил свою жизнь Военно-морскому флоту, участвовал в боях во время Великой Отечественной войны, занимался укреплением боевой готовности флота, испытаниями кораблей и другими ключевыми вопросами, — сказал глава департамента.

Скульптор Игорь Бурганов руководил группой, которая изготовила гранитную мемориальную доску с позолоченной надписью и бронзовым барельефом-портретом Касатонова.

Инициатором установки выступила межрегиональная общественная организация «Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».

Ранее стало известно, что установку памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженке в центре столицы перенесли с марта на осень текущего года.