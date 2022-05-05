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Психолог Вероника Степанова назвала простой способ победить соперницу

Евгений Белоусов
Общество
Психолог Вероника Степанова назвала простой способ победить соперницу
Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Отношения в паре часто могут подвергнуться серьезному испытанию, если мужчина позволит появиться третьему человеку. Психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, как взять ситуацию в свои руки и избавиться от соперницы.

— Самый быстрый способ убрать угрозу, контролировать ее — это попытаться из врага сделать друга. Тогда ей будет гораздо труднее уводить твоего мужа, — рассказала Степанова.

По ее словам, даже в таком случае заинтересованная в мужчине женщина не откажется от своих планов, вот только реализовать их ей намного сложнее. Однако определенную роль в такой ситуации сыграет и сам мужчина. Степанова объяснила, что сильный партнер и сам способен на действия.

Если отношения действительно крепкие и мужчина любит женщину, то он сам отринет потенциальную разлучницу. Но слабый или не заинтересованный в своей избраннице мужчина поддастся, и его будет легко увести, передает Пятый канал.

Астрологи назвали пять невыносимых бывших возлюбленных по знаку зодиака. Они предостерегают: прежде чем заводить отношения с мужчиной, нужно тщательно изучить его гороскоп. Часто случается так, что решение о разводе или расставании принимает кто-то один. Тому виной быть может измена, а может, и банальное «не сошлись характерами». Однако, несмотря на причину, многие надеются, что этот процесс пройдет безболезненно и быстро, а вскоре их настигнет светлое будущее. Но не всегда этим мечтам суждено осуществиться.

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