Москва с 2020 года восстановила 66 ветхих объектов

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Госинспекция по недвижимости, которая входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, второй год выявляет ветхие строения в столице. Результатом ее работы стали 66 отремонтированных объектов. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— Всего с 2020 года, когда мы начали вести целенаправленную работу по выявлению ветхих и аварийных объектов на территории Москвы, выявлено более 2,3 тысячи таких строений. На данный момент полностью завершены работы по 191 объекту ветхого фонда. Из них 66 приведены в надлежащий вид, а 125 демонтированы, — сообщил он.

Бобров добавил, что судьба остальных строений пока определяется, по некоторым из них формируется план действий, другие сейчас восстанавливают или демонтируют. С начала 2022 года в столице было обнаружено 276 ветхих строений. Сейчас специалисты ведут многокомпонентную работу относительно этой недвижимости. В разработку плана действий по объектам включены федеральные и московские органы исполнительной власти помимо самих владельцев строений. Снесут или восстановят здание — зависит от состояния и статуса каждого конкретного объекта. Также разрабатываются дорожные карты с планами восстановления объектов культурного наследия.