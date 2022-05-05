Собянин рассказал о победе проекта «Московский акселератор» в международной премии BOLD Awards

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проект «Московский акселератор» победил в международной премии BOLD Awards в номинации «Открытые инновации». Он стал лучшим среди 39 заявок из разных стран мира. Об этом в четверг, 5 мая, в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва регулярно получает международное признание, занимая верхние строчки в мировых рейтингах и побеждая в престижных премиях. Это и неудивительно: город целенаправленно развивает все жизненно важные отрасли, делая ставку на поддержку смелых масштабных проектов, — сказал он.

В рамках проекта «Московский акселератор» столичные предприниматели участвуют в отраслевых треках. Каждый из них посвящен узкоспециализированным направлениям и длится 10 недель. Треки состоят из интенсивной практики с семинарами, мастер-классами и индивидуальными консультациями.

Собянин отметил проект одного из участников. Компания разработала цифровой двойник в строительстве зданий. Платформа BimAR присваивает каждому монтажному элементу уникальный цифровой идентификатор. Это позволяет значительно упростить сборку и контролировать ход монтажных работ.

Помимо этого, мэр столицы добавил, что за последние десять лет Москва стала одним из лидеров внедрения инноваций. В кратчайшие сроки в городе были организованы уникальные условия как для разработчиков передовых решений, так и для потребителей — органов власти, заказчиков и простых горожан.

Накануне Сергей Собянин рассказал о принятых на прошлой неделе мерах по поддержке москвичей и бизнеса. Он напомнил, что масштабный план по усовершенствованию городской экономики для противодействия санкционному давлению разработали в столице еще в начале марта.