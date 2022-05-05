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Мужчина забрал деньги из забытого на улице кошелька и стал фигурантом уголовного дела. Видео

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина забрал деньги из забытого на улице кошелька и стал фигурантом уголовного дела. Видео
Фото: Пресс-служба УВД по ЗАО
Россия, Москва, Веерная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину по подозрению в краже денег. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, накануне вечером 34-летняя местная жительница возвращалась домой по Веерной улице. В какой-то момент женщина остановилась, чтобы ответить на телефонный звонок. В этот момент она положила пакет с продуктами и кошелек на скамейку. После разговора она продолжила путь, но забыла кошелек. Внутри находились документы и 30 тысяч рублей наличными.

На следующий день забытую вещь ей вернула незнакомка и рассказала, что кошелек нашли дети. При этом денег там уже не было.

Вскоре полицейские выяснили, что их похитил прохожий, он же бросил кошелек в мусорное ведро.

Видео: Пресс-служба УВД по ЗАО

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний мужчина. Большая часть денежных средств полицейскими была изъята и в ближайшее время будет возвращена владелице, — сказала Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.

27 апреля сообщалось, что консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег. Неизвестный похитил из его сумки 30 тысяч рублей, а также цепочку и кольцо из золота. Кроме того, вор забрал кроссовки мужчины.

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