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Консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег

Полина Долганова
Происшествия
Консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Спиридоньевский переулок, дом 10А. Карта всех событий

Консьержа жилого дома в Москве обокрали на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел в период в понедельник, 18 апреля, по адресу: Спиридоньевский переулок, дом 10А.

Неизвестный похитил из сумки 37-летнего консьержа деньги на сумму 30 тысяч рублей, а также золотую цепочку, золотое кольцо и белые кроссовки.

Общий материальный ущерб составил 55 800 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Недавно сообщалось, что покупательница одного из торговых центров столицы похитила забытое на прилавке кольцо стоимостью почти два миллиона рублей. Женщина надела украшение себе на палец и покинула магазин. Вскоре она была задержана на Велозаводской улице.

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