Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержана похитительница кольца за 2 миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Задержана похитительница кольца за 2 миллиона рублей
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Велозаводская улица Карта всех событий

Покупательница одного из торговых центров столицы похитила забытое на прилавке кольцо стоимостью почти два миллиона рублей. Вскоре ее задержали. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, женщина надела украшение себе на палец и покинула магазин. Вскоре она была задержана на Велозаводской улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

О краже стало известно 27 апреля. Все произошло в торговом центре на Цветном бульваре.

Одна из покупательниц магазина обратила внимание на то, что другая девушка забыла на прилавке кольцо и похитила его. Однако личность быстро была установлена, поскольку момент кражи попал на видео. Кроме того, женщину засняли камеры, расположенные на улице.

Украшения Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте