Задержана похитительница кольца за 2 миллиона рублей

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Россия, Москва, Велозаводская улица Карта всех событий

Покупательница одного из торговых центров столицы похитила забытое на прилавке кольцо стоимостью почти два миллиона рублей. Вскоре ее задержали. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, женщина надела украшение себе на палец и покинула магазин. Вскоре она была задержана на Велозаводской улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

О краже стало известно 27 апреля. Все произошло в торговом центре на Цветном бульваре.

Одна из покупательниц магазина обратила внимание на то, что другая девушка забыла на прилавке кольцо и похитила его. Однако личность быстро была установлена, поскольку момент кражи попал на видео. Кроме того, женщину засняли камеры, расположенные на улице.