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Москвичка лишилась кольца за 2 миллиона рублей, забыв его на прилавке в ТЦ. Видео

Елена Самойлова

Происшествия
Москвичка лишилась кольца за 2 миллиона рублей, забыв его на прилавке в ТЦ. Видео
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Девушка оставила на прилавке в торговом центре кольцо стоимостью почти два миллиона рублей, которое тут же похитили. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, все произошло в торговом центре на Цветном бульваре. Одна из покупательниц магазина обратила внимание на то, что другая девушка забыла на прилавке кольцо. Воспользовавшись моментом, злоумышленница забрала ювелирное украшение и покинула помещение.

Однако скрыться 31-летней жительнице столицы не удалось: момент кражи попал на видео. Кроме того, женщину засняли камеры, расположенные на улице.

Видео: МВД Медиа

Материальный ущерб, причиненный 22-летней владелице кольца составил почти два миллиона рублей.

Подозреваемая задержана, украшение изъято и возвращено хозяйке. По данному факту возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что неизвестный в Пресненском районе Москвы разбил стекло припаркованной машины и вытащил оттуда имущество стоимостью более 200 тысяч рублей.

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