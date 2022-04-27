Неизвестный в Москве похитил из машины имущество стоимостью более 200 тысяч рублей

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Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 8 Карта всех событий

Неизвестный в Пресненском районе Москвы разбил стекло припаркованной машины и вытащил оттуда имущество стоимостью более 200 тысяч рублей. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел ночью 16 апреля. Злоумышленник разбил стекло припаркованной на Садовой-Кудринской улице машины марки «Мерседес», а затем вытащил из ТС сумку стоимостью 184 тысячи рублей. По словам владелицы 1994 года рождения, внутри сумки находились наушники и кроссовки стоимостью 22 и 25 тысяч рублей соответственно. Преступник после кражи скрылся.

Так, общая сумма ущерба составила 231 тысячу рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

25 апреля в Сергиевом Посаде задержали мужчину, совершившего серию краж из автосервиса на сумму более 800 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личность похитителя. Им оказался 41-летний житель Ярославской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».