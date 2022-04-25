Мужчина «вынес» из автосервиса запчастями более 800 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Сергиевом Посаде задержан мужчина, совершивший серию краж из автосервиса на сумму более 800 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился директор одной из местных организаций и заявил о том, что некто пытался похитить автомобильные весы для статического взвешивания. Их стоимость составляет около 370 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность похитителя. Им оказался 41-летний житель Ярославской области. В ходе расследования дела выяснилось, что это не первая совершенная им кража из компании.

Так мужчина еще распилил и вывез оттуда два грузовика отечественного производства. Общая сумма нанесенного автосервису ущерба превысила 820 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сергиево-Посадский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось о краже крупной суммы денег из бардачка припаркованного автомобиля. Хозяйка машины рассказала, что оставила ее около торгового центра, а по возвращении не обнаружила в салоне 200 тысяч рублей.