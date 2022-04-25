Крупную сумму денег похитили из припаркованной машины в Подмосковье. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Клин, улица Захватаева Карта всех событий

Мужчина украл из припаркованной иномарки 200 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратилась хозяйка автомобиля. Женщина рассказала, что припарковала машину около торгового центра на Литейной улице и ушла, а по возвращении не обнаружила в салоне 200 тысяч рублей. Наличные лежали в бардачке.

Момент кражи попал на видео. На нем видно, как мужчина подходит к авто, что-то делает у двери и, открыв машину, садится внутрь. Спустя время мужчина покинул авто, что-то пряча в кармане.

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Вскоре после кражи хозяйка автомобиля обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний гражданин одной из стран СНГ. Мужчину задержали на улице Захватаева.

— Установлено, что злоумышленник с помощью специального оборудования вскрыл машину и похитил из бардачка деньги, которыми распорядился по своему усмотрению, — добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

20 апреля стало известно о задержании 34-летней приезжей, подозреваемой в краже драгоценных украшений. По данным полиции, женщина работала сиделкой у потерпевшей. В момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, она похитила из шкатулки несколько цепочек и колец из золота и серебра, а также кулоны со вставками из полудрагоценных камней.