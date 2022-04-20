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Сиделка украла у москвички украшения на сумму в 100 тысяч рублей

Александр Афонин

Происшествия
Сиделка украла у москвички украшения на сумму в 100 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали 34-летнюю приезжую, подозреваемую в краже драгоценных украшений. Об этом «ВМ» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО в среду, 20 апреля.

— В полицию обратилась дочь пострадавшей. По словам заявительницы, у её матери были похищены ювелирные украшения на сумму 100 000 рублей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемая работала сиделкой у пострадавшей. В момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, она тайно похитила из шкатулки несколько золотых и серебряных цепочек и кулонов со вставками из полудрагоценных камней, а также пять серебряных колец.

В съемной квартире злоумышленницы обнаружили большое количество похищенных украшений. Отмечается, что несколько ювелирных изделий она успела сдать в ломбард.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую, как уточнили в МВД, заключили под стражу.

19 апреля оперативники задержали вора, который обокрал две квартиры почти на три миллиона рублей. В обоих случаях злоумышленник поступал одинаково: вскрывал дверные замки при помощи особых инструментов, после чего проникал в жилища. Таким образом он ограбил квартиру на Новокосинской улице: он вынес оттуда 150 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения на сумму 218 тысяч рублей.

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