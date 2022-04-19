Квартирный вор вынес имущество почти на три миллиона рублей из двух квартир в Москве
Оперативники задержали вора, который обокрал две квартиры почти на три миллиона рублей. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.
В обоих случаях злоумышленник поступал одинаково: вскрывал дверные замки при помощи особых инструментов, после чего проникал в жилища.
Таким образом он ограбил квартиру на Новокосинской улице: он вынес оттуда 150 тысяч рублей наличными и ювелирные украшения на сумму 218 тысяч рублей.
Вскоре после этого вор был задержан на территории Московской области. Им оказался 41-летний москвич, у которого уже имелись судимости. У него изъяли часть похищенных денег, драгоценности и приспособления, которые он использовал для взлома замков.
Также оперативники установили, что мужчина причастен к аналогичной краже из квартиры в Токмаковом переулке. Оттуда он также похитил деньги и украшения.
Общая сумма материального ущерба от его действий превысила 2,8 миллиона рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигурант находится под домашним арестом.
Также 19 апреля задержаны двое подозреваемых в краже запчастей автомобиля каршеринга в Подмосковье.