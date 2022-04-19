Два жителя Подмосковья сняли с машины каршеринга детали на 140 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Ленинском городском округе два местных жителя в возрасте 28 и 37 лет подозреваются в краже катализатора выхлопной системы автомобиля. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, один из злоумышленников арендовал в каршеринге иномарку, которую перегнал в гараж в деревне Орлово. Там его сообщник снял с автомобиля катализатор с прокладками. Затем они вместе перегнали машину на парковку и закрыли аренду. Сумма нанесенного ущерба превысила 140 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В этот же день полицейские вычислили и задержали подозреваемых. Похищенные детали у них были изъяты. Со слов самих задержанных, они планировали сбыть катализатор в скупку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также 19 апреля сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в серии автомобильных краж. Он действовал по одинаковой схеме: разбивал стекла и похищал оставленные в салонах вещи.