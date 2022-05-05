Исследование ОК: 31 процент пользователей Рунета записывают свои пароли на бумажку

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Ко Всемирному дню паролей, который отмечается в первый четверг мая, «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос пользователей из восьми федеральных округов России. В ходе исследования они выяснили, как пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей и что делают при потере личных данных.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1109 респондентов в возрасте от 18 лет.

По итогам опроса почти каждый второй опрошенный задает в своих паролях номера телефонов, инициалы, дату рождения (49 процентов), а 20 процентов устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений. 18 процентов используют два типа паролей: для «важных» — более сложный, для «не очень важных» — несложный типовой, чтобы не забыть. Двухфакторную аутентификацию при авторизации используют только 15 процентов опрошенных.

Только 21 процент респондентов следуют рекомендациям по созданию надежного пароля, а 5 процентов соглашаются на «пароль-абракадабру», который предлагают сайты при регистрации.

Кроме того, 71 процент пользователей считают, что ставят довольно сложный пароль, а остальные 29 процентов используют слишком простой пароль для доступа к различным интернет-сервисам.

Фото: пресс-служба Одноклассников

— Использование одинаковых паролей на разных сервисах — это плохая практика. Мировая статистика показывает, что наибольшая часть взломов аккаунтов является результатом переиспользования паролей. Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации. Например, при регистрации или смене пароля в ОК система не даст установить небезопасный пароль — пользователь не перейдет на следующий шаг, пока не придумает достаточно сложный набор букв, цифр и символов, которые нельзя подобрать перебором, — отметил эксперт по информационной безопасности в «Одноклассниках» Александр Сватиков.

Также результаты опроса показали, что предпринимают пользователи Рунета, чтобы не забыть свои личные данные для входа в различные интернет-сервисы. Так, 31 процент опрошенных записывают свои пароли в блокнот или на бумажку, а 15 процентов используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8 процентов создают заметки в компьютере или телефоне.

Из всех опрошенных 58 процентов не делятся ни с кем своими данными. Остальные передают их преимущественно близким людям: 21 процент — супругам или партнерам, 11 процентов — нескольким членам семьи, 7 процентов — лучшему другу или подруге, 4 процента — другим людям.

При этом 53 процента пользователей сталкивались со взломом как минимум один раз в жизни: 51 процент восстанавливали доступ с помощью услуги восстановления пароля, 29 процентов — с помощью обращения в службу поддержки, 26 процентов — с помощью дополнительных вопросов, а так и не смогли вернуть доступ к своему профилю 13 процентов опрошенных.