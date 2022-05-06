Врач объяснила, почему детям до года нельзя смотреть телевизор

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Детям до 1 года не стоит смотреть телевизор, так как это крайне негативно отражается на здоровье малыша и может привести к серьезным проблемам в будущем. Об этом сообщила врач отделения офтальмологии Татьяна Щеголева.

По ее словам, у младенцев из-за просмотра телевизора отмечаются перевозбуждение, гиперактивность, вплоть до повышения внутричерепного давления. Кроме того, это ухудшает зрение.

В возрасте от двух до пяти лет детям можно смотреть телевизор или заниматься с планшетом не более часа в день. Этот час можно разделить на короткие эпизоды в течение дня. С шести до семи лет детям можно увеличить нагрузку до двух часов в день, но не более, рекомендует врач. Детям школьного возраста стоит смотреть телевизор около часа в день, так как они много времени проводят за компьютером и планшетом.

Щеголева подчеркнула, что постоянный просмотр ТВ, например, все выходные напролет, может нанести сильный вред здоровью человека, особенно в юном возрасте. Родителям следует держать под контролем этот процесс, передает РИАМО.

Ранее офтальмолог Алена Шкатова рассказала, какие телевизоры больше всего вредят зрению.