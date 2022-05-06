Москвичам рассказали о преимуществах электронных квитанций

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мосэнергосбыт переводит пользователей на электронные счета. Такое решение было принято из принципов бережного отношения к природе и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Электронные квитанции представляют собой полные аналоги бумажных квитанций и доступны в любое время. Оплатить услуги по ним можно не выходя из дома.

Каждый месяц акционерное общество выпускает более 4,3 миллиона квитанций, из них бумажных — в среднем 3,2 миллиона экземпляров, электронных — 1,1 миллиона.

Потребители могут отказаться от получения бумажного счета в едином личном кабинете клиента, а также в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт». Там же пользователи могут оформить подписку на электронный счет, сообщается на сайте.

При этом за пользователями остается право в индивидуальном порядке отказаться от электронных квитанций, чтобы снова получать бумажные счета.

Мосэнергосбыт продолжает акцию «Каждое дерево на счету». Потребители, которые откажутся от бумажной квитанции в пользу электронной, получат именное виртуальное дерево в аккаунте Мосэнергосбыта в социальной сети «ВКонтакте». На электронные счета перешли уже 350 тысяч потребителей, а почти 6200 человек получили виртуальные деревья.

В первом квартале 2022 года почти 70 процентов обращений за сервисами и государственными услугами в жилищной сфере поступило в электронном виде. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что наиболее востребованными являются сервис «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете», а также услуга по предоставлению сведений и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на жилье.