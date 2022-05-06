Мужчина организовал наркопритон в своей квартире на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ВАО

Россия, Москва, Кетчерская улица Карта всех событий

Полицейские ликвидировали наркопритон, расположенный в квартире на востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в полицию поступила информация, что 35-летний житель столицы сдает свою квартиру наркозависимым, чтобы те могли употреблять там запрещенные вещества. В качестве вознаграждения за предоставление жилплощади гости делились с ее хозяином наркотиками.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан по месту жительства на Кетчерской улице. При обыске полицейские обнаружили трубки с остатками веществ и следами нагара, а также три пакетика с препаратом белого цвета.

Проведенная позже экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотики — мефедрон и N-метилэфедрон, общей массой 0,36 граммов.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Также были задержаны трое посетителей притона. В их отношении были составлены административные протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Похожий случай произошел 15 апреля — 52-летняя москвичка организовала притон в квартире в Лефортове.

13 апреля стало известно, что еще одна жительница столицы превратила свою квартиру на улице Лескова в помещение для употребления наркотиков.