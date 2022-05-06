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Кешбэк 50 процентов и «Мир»: как выгодно купить путевку в детский лагерь

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Кешбэк 50 процентов и «Мир»: как выгодно купить путевку в детский лагерь
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Самый выгодный вариант для приобретения путевки в детский лагерь — воспользоваться кешбэком от Ростуризма, при помощи чего можно возместить до половины стоимости путевки. Сэкономить, заранее купив путевку, не получится: цены на них не меняются со временем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, для участия в программе кешбэка, разработанной Ростуризмом, необходимо наличие карты «Мир».

— Есть программа Ростуризма, которая предполагает возмещение до 50 процентов затрат на путевку по карте «Мир». Заявку можно подать на сайте детского лагеря, если он участвует в этой программе (большинство — участвует), или на сайте туроператора, — объяснил Уманский.

Эксперт отметил, что отправиться в лагерь по этой программе можно с 1 мая по 30 сентября. Срок покупки путевки — до 31 августа. Все остальные условия можно узнать на сайте мирпутешествий.рф, отметил собеседник «ВМ».

Лагеря остаются популярным вариантом для детского летнего отдыха, заметил специалист.

— Детские лагеря пользуются спросом, и он достаточно высокий, особенно в этом году, когда под большим вопросом отдых детей за рубежом. Я думаю, что в этой связи стоит поторопиться с выбором, — посоветовал Уманский.

Цены на путевки в лагеря не подвержены изменениям, отметил собеседник «ВМ»: как правило, они формируются еще в предыдущем году или в самом начале года.

Выбирать лагерь стоит внимательно, заметил Уманский.

— По ценнику я бы не судил. Лагеря сильно отличаются: есть классические схемы, есть более короткие программы. Лучше руководствоваться знаниями и советами друзей, которые туда ездили, почитать отзывы или обратиться к туроператору, занимающемуся подобным отдыхом, — заключил эксперт.

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