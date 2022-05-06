Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Художественным руководителем Театра Маяковского назначен Егор Перегудов

Георгий Соланович
Город
Художественным руководителем Театра Маяковского назначен Егор Перегудов
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Никитская улица, 19/13 Карта всех событий

Художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначен Егор Перегудов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 мая.

— Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое, — заявил Перегудов.

Народный артист России Игорь Костолевский отметил, что новый худрук является продолжателем традиций русского психологического театра, которые очень близки Театру имени Маяковского. Худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович в свою очередь подчеркнул, что назначение Перегудова — это абсолютно правильное решение.

Перегудов, как уточняется, вступит в новую должность 13 мая. Он театральный режиссер, педагог и переводчик.

В 2005 году Перегудов окончил Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тереза, в 2010 году — режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача). С 2011 по 2018 год работал штатным режиссером театра «Современник», с 2018-го до назначения — главным режиссером Российского академического молодежного театра, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Театр им. Маяковского Москва Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте