Художественным руководителем Театра Маяковского назначен Егор Перегудов

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 19/13 Карта всех событий

Художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначен Егор Перегудов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 мая.

— Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое, — заявил Перегудов.

Народный артист России Игорь Костолевский отметил, что новый худрук является продолжателем традиций русского психологического театра, которые очень близки Театру имени Маяковского. Худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович в свою очередь подчеркнул, что назначение Перегудова — это абсолютно правильное решение.

Перегудов, как уточняется, вступит в новую должность 13 мая. Он театральный режиссер, педагог и переводчик.

В 2005 году Перегудов окончил Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тереза, в 2010 году — режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача). С 2011 по 2018 год работал штатным режиссером театра «Современник», с 2018-го до назначения — главным режиссером Российского академического молодежного театра, говорится на официальном сайте мэра Москвы.