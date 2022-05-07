Чек-лист автомобиля с пробегом: на что смотреть перед покупкой подержанной машины

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При осмотре автомобиля с пробегом важно не только оценить его состояние визуально, но и сверить номер машины и двигателя. Кроме того, имеет смысл заказать подробный отчет об истории автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков.

Соответствие документов автомобилю — важный момент, который нужно проверить перед приобретением транспорта, подчеркнул специалист.

— Нужно взять ПТС (именно ПТС, а не СТС — не розовую маленькую бумажку, а синюю большую «простыню»), сверить номера не только кузова, но и двигателя. Его сейчас тоже проверяют, и он должен соответствовать ПТС. Затем нужно на бытовом примитивном уровне проверить соответствие номеров автомобилю: не было ли изменений этого номера на авто. Взять лист бумаги, приложить к верху номера и к низу, посмотреть, нет ли выдающихся вверх-вниз цифр и символов, нет ли следов сварки на панели, на которой набит номер, — пояснил собеседник «ВМ».

Если номер двигателя не читается, его нужно очистить, отметил Гудков: например, можно побрызгать WD-40 и протереть тряпкой. Если двигатель менялся, на него обязательно должны быть документы, иначе возникнут проблемы с ГИБДД, предупредил автоэксперт.

Необходимо также сверить пробег с данными в документах, отметил специалист.

— Во время прохождения техосмотра при получении диагностической карты вносится пробег. Соответственно, можно рассчитывать на это. Но бывают случаи, что предыдущие владельцы от балды заявляют пробег на техосмотре и потом выясняется, что в базах данных может быть пробег сначала 100 тысяч километров, затем — 200, а потом — 120. Не исключено, что это вполне нормально: владелец по ошибке заявил 200 тысяч. Тут нужно дедукцию проявить, — заметил Гудков.

Также можно сравнить указанный пробег с реальным износом органов управления и других агрегатов, отметил эксперт. Например, если предыдущий владелец был довольно крупным и ездил на машине 10 лет, то продавленное сиденье не будет выглядеть подозрительно. Если же человек худенький и владеет машиной 10 лет, это может вызвать вопросы, заметил Гудков.

Необходимо также узнать историю автомобиля, отметил собеседник «ВМ».

— Можно сделать это самостоятельно, но имеет смысл заказать комплексный отчет на сайтах, продающих подержанные автомобили. Такая услуга стоит 100–200 рублей, при этом вы видите историю машины, проверку по всем базам данных: не в аресте ли она, не в угоне ли, были ли аварии, какова статистика пробега, есть ли предыдущие размещения на сайте объявлений, — объяснил Гудков.

Эксперт также отметил, что имеет смысл проверить, легко ли найти запчасти для выбранного автомобиля. Прежде всего нужно выяснить, насколько распространены самые ходовые детали: например, фильтры, свечи, бамперы, крылья и фары, резюмировал специалист.