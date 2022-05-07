Какая погода будет в Москве 9 мая

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

День Победы в столице будет сопровождаться облачной погодой. Температура воздуха во время парада составит примерно плюс 6 градусов, днем будет чуть теплее. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, во многих российских городах 9 мая будет тепло.

— В городах, которые находятся восточнее на Волге, прогнозируется хорошая погода. В Казани, Йошкар-Оле, Ульяновске — около 20 градусов тепла и солнце. Смоленск и Великий Новгород — прохладно, около 10 градусов тепла, но без дождей, — пояснил синоптик.

Эксперт отметил, что центральная часть Русской равнины попадет в фронтальный раздел, который принесет дожди. В Твери он будет утром 8 мая, к Москве его передняя часть подойдет вечером, могут прогреметь грозы. Под утро следующего дня может возникнуть вторичный холодный фронт, который также повлечет дожди, заметил специалист.

Погода в День Победы в Москве не очень обрадует, предупредил собеседник «ВМ».

— В этом году на 9 Мая нам не очень повезло с погодой. Где-то до 12–13 часов вероятность дождя достаточно высока, прогнозируется облачность, близкая к сплошной. Да, солнце будет проглядывать, но очень ненадолго. Температура будет порядка 6 градусов тепла, плюс-минус один градус. Это на время проведения парада, днем — ненамного теплее, — спрогнозировал Шувалов.

Специалист отметил, что погоду, ожидаемую 9 мая, можно сравнить с погодой, которая была 4 мая. Однако температура будет выше на 2–3 градуса, а мокрый снег может выпасть только на крайнем северо-западе области. При этом похолодание будет кратковременным: уже вечером 10 мая начнется ощутимое потепление, которое сохранится на протяжении всей недели, резюмировал эксперт.