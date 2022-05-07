Москвичам рассказали, где провести первые теплые дни в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Долгожданная весна наступила в городе, а жители устремились в парки, чтобы понаблюдать за пробуждением природы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 7 мая.

Так, горожане смогут полюбоваться первоцветами во множестве городских парков. Например, в «Музеоне» на Крымской набережной уже появились первые вестники весны — крокусы.

А на исторической территории Суворовского парка расцветают первые подснежники и мать-и-мачеха. Кроме того, столичные парки богаты на различных животных, но особенно москвичам нравятся белки.

В Нескучном саду сложилась целая традиция — гости обязаны познакомиться с этими грызунами. На территории парка Дружбы можно попробовать отыскать следы зимних пиршеств белок — еловые шишки.

В это время года на аллеях сада имени Баумана можно насладиться птичьим щебетом. А полюбоваться птицами получится в музее-заповеднике «Царицыно» — там уткам принадлежат как пруды, так и дорожки с лужайками, передает официальный сайт мэра Москвы.

С приходом теплой погоды «Вечерняя Москва» собрала топ-5 лучших веломаршрутов по городу разной протяженности и сложности. На них москвичи смогут полюбоваться весенним расцветом столицы.