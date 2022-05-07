Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали, где провести первые теплые дни в столице

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, где провести первые теплые дни в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Долгожданная весна наступила в городе, а жители устремились в парки, чтобы понаблюдать за пробуждением природы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 7 мая.

Так, горожане смогут полюбоваться первоцветами во множестве городских парков. Например, в «Музеоне» на Крымской набережной уже появились первые вестники весны — крокусы.

А на исторической территории Суворовского парка расцветают первые подснежники и мать-и-мачеха. Кроме того, столичные парки богаты на различных животных, но особенно москвичам нравятся белки.

В Нескучном саду сложилась целая традиция — гости обязаны познакомиться с этими грызунами. На территории парка Дружбы можно попробовать отыскать следы зимних пиршеств белок — еловые шишки.

В это время года на аллеях сада имени Баумана можно насладиться птичьим щебетом. А полюбоваться птицами получится в музее-заповеднике «Царицыно» — там уткам принадлежат как пруды, так и дорожки с лужайками, передает официальный сайт мэра Москвы.

С приходом теплой погоды «Вечерняя Москва» собрала топ-5 лучших веломаршрутов по городу разной протяженности и сложности. На них москвичи смогут полюбоваться весенним расцветом столицы.

Москва весна Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте