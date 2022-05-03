Лучшие веломаршруты по Москве в 2022 году

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Сад будущего Карта всех событий

В столицу пришла теплая, по-настоящему весенняя погода, а значит москвичи могут отправляться на велосипедные прогулки по городу. «Вечерняя Москва» собрала топ-5 лучших маршрутов по городу разной протяженности и сложности.

Зеленый маршрут

Один из самых «природных» веломаршрутов Москвы начинается у метро «Медведково» и включает в себя сразу четыре парка. Во время прогулки вы сможете насладиться живописными видами столичных набережных и полюбоваться красотой природных ландшафтов. Этот маршрут отлично подойдет тем, кто хочет почувствовать себя за городом, не покидая пределы столицы.

Пункты* (9): Парк у реки Яузы в Медведкове — Парк «Долина реки Яузы» — Плавучий мост — Парк «Сад будущего» — «Городская ферма» на ВДНХ — Парк «Останкино» — Останкинская телебашня — Екатерининский парк — Центральный рынок.

Время в пути: 1,5–3 часа.

Протяженность: 18 километров.

Набережные столицы

Опытные велосипедисты могут отправиться на длительную прогулку вдоль набережной Москвы-реки. Извилистый маршрут имеет длину почти 30 километров и пролегает от Нагатинской набережной до парка «Красная Пресня». Если вы все же решитесь на эту поездку, учтите, что в нескольких местах вам предстоит сойти с велосипеда и спуститься с ним по лестнице.

Пункты (9): Нагатинская набережная — Красная площадь — Большой Кремлевский сквер — Кремлевская набережная — Храм Христа Спасителя — Лужники (Лужнецкая набережная) — Аллея Славы — «Москва-Сити» — Парк «Красная Пресня».

Время в пути: 2,5–4 часа.

Протяженность: 29 километров.

История Ходынки

Жители северной части столицы могут отправиться в поездку по Ходынке. Маршрут проходит по трем районам — Аэропорт, Сокол и Хорошевский — и включает в себя исторические места, связанные со спортом и авиацией. Для большего погружения в исторический контекст этого веломаршрута рекомендуется воспользоваться специально разработанным порталом «Узнай Москву» аудиогидом.

Пункты (12): Метро «Динамо» — ВТБ Арена — Петровский парк — Дворец спорта «Мегаспорт» — Парк «Ходынское поле» — Памятник летчику М. Водопьянову — Парк «Березовая Роща» — ВЭБ Арена — Квартал Песчаных улиц — Сквер дивизий Московского народного ополчения — Комплекс спортобъектов ЦСКА — Петровский путевой дворец

Время в пути: 1–2 часа.

Протяженность: 12 километров.

Сердце столицы

Для любителей центральной части города отлично подойдет небольшой маршрут, пролегающий от Рождественского бульвара до сада «Эрмитаж». Прогулка по этому маршруту включает большое число московских достопримечательностей. Однако выбирая его, стоит учесть, что на некоторых участках придется ехать в потоке общественного транспорта.

Пункты (9): Рождественский бульвар — Цветной бульвар — Страстной бульвар — Пушкинский сквер — Тверская улица — Новый Арбат — Патриаршие пруды — Садовое кольцо — Сад «Эрмитаж».

Время в пути: 40 минут–1,5 часа.

Протяженность: 9 километров.

Ночная Москва

Этот маршрут подойдет тем, кто хочется насладиться красотой ночной столицы. Он располагает великолепными видами на иллюминированные архитектурные сооружения и здания, пересекает Москву-реку и заканчивается в самом центре города. Отправляясь на велопрогулку в темное время суток, обязательно наденьте одежду со светоотражающими элементами.

Пункты (7): «Москва-Сити» — Гостиница «Украина» — Площадь Европы — Смотровая площадка — Здание МИД — Арбат — Красная площадь.

Время в пути: 40 минут–1,5 часа.

Протяженность: 9 километров.

1/8 Красная площадь / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 2/8 Гостиница «Украина» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 3/8 Сад «Эрмитаж» / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва 4/8 Патриаршие пруды / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва 5/8 Парк «Ходынское поле» / Фото: Софья Сандурская / АГН Москва 6/8 Лужнецкая набережная / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва 7/8 Храм Христа Спасителя / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 8/8 Парк Яуза / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

*Для удобства рекомендуется построить маршруты в приложении «Карты» на смартфоне.