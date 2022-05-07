СК расследует преступление против российских журналистов в Берлине

Фото: СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, неизвестные бросили со стороны улицу бутылку в окно одной из квартир дома, где проживали сотрудники корреспондентских пунктов СМИ. При осмотре здания был обнаружен подозрительный предмет состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, к которой были проведены провода.

Прибывшие саперы подтвердили, что найденный предмет может являться самодельным взрывным устройством. Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию, заключили в СК.

До этого стало известно, что в Берлине предотвратили вероятную попытку террористического акта в отношении российских журналистов. По данным посольства России в ФРГ, во второй половине дня 6 мая в окно квартиры в доме, где живут сотрудники корпунктов СМИ, бросили бутылку.

При осмотре был обнаружен подозрительный предмет. Сотрудники местной полиции эвакуировали жильцов здания, оцепили комплекс и вызвали пожарных и саперов.