Дептранс рассказал, куда можно отправиться в круиз с Северного речного вокзала

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Отправиться в круиз по 40 городам России можно с Северного речного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 7 мая.

— Путешествие — лучшая инвестиция в свои яркие воспоминания о майских. С причалов Северного речного вокзала можно отправиться в круиз по 40 городам нашей страны, — говорится в сообщении.

Помимо этого, стало известно, какие города москвичи смогут посетить в эти выходные. Так, 7 мая с причала Северного речного вокзала корабли отправляются в города Мышкин, Углич и Тверь.

При этом 8 мая доступна поездка в Санкт-Петербург, а 9 мая теплоходы уйдут в круиз до Нижнего Новгорода, Казани, Ростова и других городов. Билеты можно приобрести в круизном центре на Северном речном вокзале.

Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что благодаря мэру Москвы Сергею Собянину вокзал вновь стал излюбленным местом отдыха москвичей и главным портом столицы. В этом сезоне к его причалам подойдут около 100 теплоходов, передает Дептранс.

24 апреля Собянин открыл летнюю навигацию на Москве-реке. В новом сезоне на Северный речной вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России. Кроме того, на территории Северного речного вокзала можно посетить музей, арендовать велосипеды и электросамокаты.