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Годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину к началу мая

Егор Провоторов
Город
Годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину к началу мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители 460 столичных домов начали переезжать в новые квартиры по программе реновации, а годовой план по вводу жилья в Москве выполнен практически наполовину. С начала нынешнего года в столице построено 16 образовательных объектов на 4,6 тысячи мест.

После начала переселения столичных жителей на Светлогорском проезде и Окружной улице общее количество переданных под расселение зданий достигло 460. 192 из них на данный момент полностью расселены, а 268 находятся в процессе.

На месте снесенных домов будут возводить 25 жилых корпусов, в которые переедут порядка 14 тысяч участников программы реновации. В нынешнем году в столичном регионе началось строительство 20 многоквартирных домов по программе реновации.

Более 3,5 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с начала года. К началу мая годовой план выполнен уже на 42 процента.

Более двух миллионов квадратных метров из общего объема новых домов составляет жилье, это 45 процентов от годового плана. Кроме того в столице построено 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что позволит создать новые рабочие места. Столичные власти не намерены снижать темпы и объемы строительства, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Одним из приоритетов градостроительной политики столичного региона является развитие социальной инфраструктуры. К началу мая в городе введено в эксплуатацию 24 таких объекта, включая 16 образовательных объектов на 4,6 тысячи учебных мест. Среди них 13 детских садов, две школы и учебный корпус с дошкольным отделением.

Кроме того достроены три здравоохранительных объекта, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, четыре спортивных сооружения и один объект культуры.

В перечень системообразующих организаций отечественной экономики в сфере строительства и ЖКХ вошли порядка 20 крупных московских компаний. Они получат дополнительное стимулирование к работе благодаря господдержке и обязаны стать опорными точками развития отрасли в сложных экономических условиях.

Инспекторы Мосстройнадзора усиливают контроль за соблюдением требований охраны труда в ходе выездов на объекты. Каждый конкретный случай будет взят под контроль до полной ликвидации всех зафиксированных нарушений.

Накануне стало известно, что самая большая средняя зарплата в Москве в сфере строительства составляет 118 тысяч рублей.

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