Благотворительный сервис mos.ru отчитался о результатах за полтора года своей работы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В конце апреля, всего за шесть дней работы фестиваля «Пасхальный дар», гости мероприятий перевели порядка 500 тысяч рублей в различные организации при помощи благотворительного сервиса на портале mos.ru.

Всего за время работы этого сервиса сумма пожертвований превысила 20 миллионов рублей. В настоящее время с порталом сотрудничают 60 благотворительных фондов, которые поддерживают детей со сложными генетическими заболеваниями, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетные семьи, пациентов хосписов, а также тех, кто помогает в лечении бездомных животных.

— Каждый пользователь сервиса может быть уверен, что пожертвованные им деньги перечислены именно туда, куда он их направлял. Прозрачная отчетность и помощь проверенным фондам — на этом строится работа благотворительного сервиса mos.ru, — рассказала глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Благотворительный фонд «Движение вверх», сотрудничающий с mos.ru, помогает проходить реабилитацию детям с аутизмом, ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями. Сотрудники организации помогают детям с инвалидностью социализироваться, стать самостоятельными и жить полноценной жизнью. При помощи mos.ru переводы в пользу фонда сделали более 100 человек на сумму более 30 тысяч рублей.

Другой фонд — «Жизнь как чудо» — поддерживает детей с тяжелыми заболеваниями печени из малообеспеченных семей. Помощь оказывают пациентам со сложными заболеваниями по генетике, а также тем, кому была пересажена печень. Также организация помогает медучреждениям в закупке оборудования.

При помощи официального сайта мэра Москвы фонд поддержали более 500 человек, которые пожертвовали свыше 200 тысяч рублей.

Русфонд помогает организовать медпомощь, операции и процесс восстановления для детей. Организация существует 12 лет. При помощи mos.ru удалось собрать более 2,5 миллиона рублей, переводы осуществляли свыше четырех тысяч человек.

Благотворительный сервис является совместным проектом столичных Департамента информационных технологий, Комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты города Москвы. Он заработал в октябре 2020 года. При его помощи можно узнавать о разных программах помощи и переводить деньги онлайн в адрес подключенных к нему организаций.