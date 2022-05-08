The Telegraph: ОПЕК не будет наращивать добычу нефти ради западных стран

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ОПЕК не планирует увеличивать добычу нефти с целью сдержать рост стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций западных государств. Об этом в субботу, 7 мая, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации журналистов, действия ОПЕК, где одну из главных ролей выполняет Саудовская Аравия, говорят о том, что страны, добывающие нефть, несмотря на давление Вашингтона, не будут вредить собственной экономике путем увеличения нефтедобычи, потому что данный шаг может привести к снижению цен на нефть.

В то же время, как пишет британская газета, рецессия мировой экономики, которая уже практически неизбежна, может привести к серьезному падению спроса, что будет невыгодным для стран-экспортеров «черного золота».

Как пишет ТАСС, отношения Эр-Рияда с действующим американским лидером Джо Байденом осложняются также на фоне убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. По версии Вашингтона, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил это преступление, поскольку видел угрозу в лице репортера.

К тому же, тот факт, что значительная часть поставок саудовской нефти приходится на КНР и Индию, которые держат нейтралитет по вопросу спецоперации РФ на Украине, усложняет геополитическую ситуацию.

Попытки американской администрации восстановить ядерную сделку с Ираном, как и курс Вашингтона на переход к возобновляемым источникам энергии, не находят понимания в рядах королевской семьи Саудовской Аравии. Поэтому авторы газеты считают, что отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном находятся в самой низкой точке за всю историю.