Эксперт рекомендовал не пренебрегать медицинскими масками во время парада Победы

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Тем, кто не болел COVID-19, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты во время проведения парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Такое мнение озвучил научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев.

Он порекомендовал всем участникам массовых мероприятий, не перенесших заболевание, надевать маску, так как избежать тесного контакта с людьми в этом случает не удастся. Эксперт отметил, что использовать с этой целью нужно не декоративную, а о медицинскую маску или респиратор.

Он также подчеркнул, что перед массовыми мероприятиями не нужно принимать противовирусные препараты на всякий случай.

— У нас нет противовирусных препаратов, которые бы специфически действовали на этот вирус. С другой стороны, если человек испытывает какой-то дискомфорт, если он чувствует, что у него какое-то заболевание верхних дыхательных, то лучше не ходить, конечно, лучше воздержаться и остаться дома, — приводит словам Зверева ТАСС.

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