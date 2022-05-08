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Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Анастасия Колоскова
Экономика
Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Газ, поступающий из России в Европу, могут перенаправить в Азиатско-Тихоокеанский регион, но для этого требуется развитие экспортной инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

— Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры — строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени, — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, переориентация поставок из РФ в Азию будет являться следствием не только намерения Европы отказаться от российского сырья, но и рыночных факторов. Тимонин уточнил, что до 2025 года более 50 процентов роста мирового спроса на газ будет приходиться именно на страны Азии, в основном на Китай и Индию. Всего потребление природного газа в АТР к этому году вырастет приблизительно на 160 миллиардов кубометров относительно нынешнего уровня, заключил эксперт.

7 мая агентство Bloomberg сообщило, что компания «Газпром» направила письмо клиентам ЕС, где проинформировала, что указ президента России Владимира Путина от 4 мая «уточняет процедуру», изложенную в первоначальном документе о платежах за газ в рублях.

газоснабжение Азия Европа
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