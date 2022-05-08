Какой будет погода в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

После снижения температуры воздуха 9–10 мая начнется потепление: до 16 мая дневные показатели установятся на уровне 17–19 градусов тепла. Дожди в этот период возможны, однако ждать серьезных осадков не стоит. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что в начале недели будет прохладно, при этом уже к среде можно ожидать прихода тепла.

— Похолодание, которое придется на 9–10 мая, будет мимолетным: буквально полтора дня. К вечеру 10 мая мы почувствуем, что все меняется, и уже 11 мая температура будет выше плюс 15 градусов. Гарантированно, хоть и с определенной поправкой, с 12 по 16 мая установится температура плюс 17–19 градусов, — спрогнозировал специалист.

Шувалов отметил, что в ночь на 10 мая в поселке Черусти возможны заморозки, однако в остальном по Московской области температуры опустятся только до 1–3 градусов тепла. Дальнейшие ночные температуры не будут ниже плюс 4 градусов. При этом на неделе возможны кратковременные дожди, заметил собеседник «ВМ».

Заметных колебаний погоды не ожидается, подчеркнул синоптик.

— Мы ушли от зимы, когда возможны резкие отклонения. И мы находимся не в резко континентальном климате, как, например, Улан-Батор. Там 9–10 мая за 12 часов температура может понизиться на 20 с лишним градусов. Это характерно для мая в Монголии. Вот это резко, а у нас будут колебания вокруг нормы. Небольшие, не сильно влияющие на настроение и самочувствие людей, — заключил Шувалов.