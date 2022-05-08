Профилактику Вечного огня провели в Москве накануне Дня Победы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В воскресенье, 8 мая, состоялась традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что впервые священный огонь загорелся на этом месте ровно 55 лет назад — 8 мая 1967 года. По словам заммэра, мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому осадки или ветер не смогут погасить пламя.

Работы по профилактике заняли около получаса. За это время звезду мемориального комплекса отнесли в сторону, а каждый из трех запальников тщательно проверили.

— На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку — точную уменьшенную копию основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду, — пояснил Бирюков.

Специалисты газового хозяйства круглосуточно контролируют Вечный огонь.

Техническое обслуживание мемориала проводится раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы, говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

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