Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о новой опции в приложении «Электронный дом Москва»

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин рассказал о новой опции в приложении «Электронный дом Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В приложении «Электронный дом Москва» появилась новая опция — общедомовой чат. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В нем соседи смогут обсуждать содержание и обслуживание своего жилья, делиться мнениями по вопросам благоустройства, предупреждать о шумных работах во время ремонта квартиры, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что платформа «Электронный дом» была запущена полтора года назад. Она стала эффективным инструментом управления многоквартирными домами, который постоянно пополняется новыми полезными функциями.

— В некоторых многоэтажках внедряем новые сервисы: автоматическую передачу показаний счетчиков, управление видеодомофоном и шлагбаумом, выбор парковочных мест во дворе, — уточнил Собянин.

По его словам, платформой пользуются более 86 процентов многоквартирных домов столицы. Мэр уточнил, что проверить подключение дома к проекту можно в разделе «Карта домов». На сайте проекта также есть возможность скачать приложение, добавил он.

Видео: Telegram-канал Сергея Собянина
новый сервис Сергей Собянин Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте