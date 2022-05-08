Сергей Собянин рассказал о новой опции в приложении «Электронный дом Москва»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В приложении «Электронный дом Москва» появилась новая опция — общедомовой чат. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В нем соседи смогут обсуждать содержание и обслуживание своего жилья, делиться мнениями по вопросам благоустройства, предупреждать о шумных работах во время ремонта квартиры, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что платформа «Электронный дом» была запущена полтора года назад. Она стала эффективным инструментом управления многоквартирными домами, который постоянно пополняется новыми полезными функциями.

— В некоторых многоэтажках внедряем новые сервисы: автоматическую передачу показаний счетчиков, управление видеодомофоном и шлагбаумом, выбор парковочных мест во дворе, — уточнил Собянин.

По его словам, платформой пользуются более 86 процентов многоквартирных домов столицы. Мэр уточнил, что проверить подключение дома к проекту можно в разделе «Карта домов». На сайте проекта также есть возможность скачать приложение, добавил он.