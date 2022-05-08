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Единороссы раздали тысячи георгиевских ленточек москвичам и жителям столицы

Павел Гриднев
Общество
Единороссы раздали тысячи георгиевских ленточек москвичам и жителям столицы
Фото: Пресс-служба МГРО ЕР

Московское отделение «Единой России» проводит серию мероприятий и акций в преддверии праздника Победы. Одна из них – акция «Георгиевская ленточка». Сотни волонтеров вышли на улицы Москвы, чтобы поздравить жителей с приближающимся 9 Мая и вручить символ Победы.

На юге Москвы акцию «Георгиевская ленточка» запустили депутат Госдумы Евгений Нифантьев и окружное отделение «Единой России». До 9 мая активисты будут раздавать ленточки на улицах Южного округа.

— От всей души хочется поблагодарить за мирное небо над головой всех наших ветеранов и пожелать им долгих лет жизни в кругу близких людей, — сказал депутат.

Активисты Северо-Восточного округа Москвы раздавали ленточки у главного входа на ВДНХ. За небольшой промежуток времени волонтёры раздали более 300 лент.

— Одна из важнейших ассоциаций с праздником Великой Победы – Георгиевская ленточка. Когда наша армия, выдержав суровые испытания, натиск захватчиков, смогла победить в схватке с мировым злом, когда решалась судьба всего мира и цивилизации. Она символизирует дух и отвагу нашего народа. И особенно в такое непростое время нам об этом ни в коем случае нельзя забывать!» — подчеркнула исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Северо-Восточного округа Москвы Яна Воробьева.

На юго-западе волонтеры «Единой России» района Гагаринский раздают Георгиевские ленточки на улице Косыгина, на востоке – на территории Измайловского Кремля, а на западе – на Поклонной горе. В центре Москвы только в первый день акции волонтёры «Единой России» и «Волонтеры Победы» раздали более 2000 Георгиевских ленточек жителям и гостям столицы.

— Георгиевская лента – это символ героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Сейчас некоторые государства стремятся запретить ее и стереть из памяти подвиг наших предков, освободивших мир от фашизма. Мы бережно относимся к нашей истории и не допустим этого!» — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Таганского района Данила Вихлянский.

Акция «Георгиевская лента» проходит с 2005 года, впервые она стартовала к 60-летию Великой Победы. В конце апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне.

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