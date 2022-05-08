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Фотовыставка «Память Героев» открылась в фуд-молле «Депо»

Араз Салехов
Город
Фотовыставка «Память Героев» открылась в фуд-молле «Депо»
Фото: Ольга Крылова
Россия, Москва, Лесная улица, 20с3 Карта всех событий

В фуд-молле «Депо» объявили об открытии фотовыставки «Память Героев», организованной в рамках проекта «Единой России» — «Историческая память». В экспозиции представлены портреты с биографией участников Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила пресс-служба московского городского регионального отделения партии.

— На выставке представлены портреты защитников, которые проявили героизм во время Великой Отечественной войны. Важно знать и помнить людей, которые совершили подвиг ради счастливого будущего грядущего поколения! Мы размещаем портреты героев на билбордах в знаковых, а также многолюдных местах. Я хочу, чтобы люди интересовались культурой и историей и знали об этих героях и их подвигах, — рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Он добавил, что с наступающим Днем Победы гостей выставки поздравили творческий коллектив детей и молодежи с нарушением слуха «Ангелы Надежды», певец Владимир Брилев и солистка Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова ВМФ России Юлия Малинина.

Также стало известно, что Главархив Москвы и ВДНХ пригласили горожан на уличную фотовыставку «Когда музы не молчали», которую посвятили искусству во времена Великой Отечественной войны.

Фотография Москва Выставки
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