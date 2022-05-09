Как решить проблемы с рассадой после высадки

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В большинстве случаев проблемы с растениями можно решить, полив их или нормализовав температурный режим в теплице. В частности, это может помочь в случае, если растение завяло или пожелтело. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.

Как отметила собеседница «ВМ», для предотвращения проблем с рассадой необходимо внимательно следить за температурой в теплице.

— Если температура будет понижаться, на ночь надо накрыть укрывным нетканым материалом, поливать теплой водой. Например, для томатов и огурцов температура ночью должна быть не ниже 12 градусов. Это самая минимальная, а так — 15–17 градусов ночью, днем — 23–25. В теплице бывает и выше, надо хотя бы с одной стороны открывать двери, чтобы не было сквозняков, — пояснила Ганичкина.

При заморозках почва должна быть влажной — это спасает рассаду, заметила эксперт. Можно защитить рассаду, установив посередине теплицы два–три ведра с горячей водой. Если укрывного материала нет и растения подвязаны, можно взять газеты и обвернуть их. Эти работы нужно проделывать, если температура опускается ниже плюс пяти, уточнила специалист.

Если растение завяло, это может быть связано с полученным им стрессом, заметила Ганичкина.

— При высадке у растений бывает стресс, так как температура резко меняется. Это как человека из бани вытащить на холод. Надо лунки перед посадкой проливать очень теплой водой, так как земля еще холодная. Сейчас солнце вышло, если рассада высокая, то она завянет, потом посмотрите — утром будет уже все в порядке. Иногда растения высыхают, пролейте их и все — растение восстановится, — рекомендовала эксперт.

Пожелтение растения может быть связано с нехваткой или, наоборот, переизбытком воды, заметила собеседница «ВМ». Куриный или конский навоз в лунке тоже может вызвать пожелтение и даже опадание листьев, отметила специалист.

Еще одной причиной пожелтения бывают похолодания по ночам, пояснила Ганичкина.

— Если растение желтеет, значит, холодная почва и холодные ночи. Нужно поливать теплой водой. Никаких подкормок не надо давать, пока рассада не требует их: их дают только через две недели после посадки, — заключила эксперт.