Народный календарь. Почему запрещено петь 10 мая

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В народном календаре дата получила названия Семен, Семен-день, Семен Ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона.

В этот день нельзя петь, ибо это большой грех. Согласно приметам, тот, кто ослушается запрета, весь год будет ходить голодным. Вам придется зарабатывать на жизнь, прося подаяния или блуждая по свету, развлекая других людей.

В этот день запрещается поливать комнатные цветы. Тот, кто нарушит запрет, может разгневать судьбу, его ожидает разлука с любимым человеком.

Посадка цветов в этот день предвещает романтическую встречу и завязывание новых любовных отношений, если у вас нет партнера.

Не ремонтируйте и не покупайте обувь. Согласно приметам, из-за такой обуви у вас будут одни неприятности.

Приметы погоды

Ясный восход солнца сулит ветреное лето.

Облака по небу быстро плывут — к затяжному ненастью.

Сова кричит — к похолоданию.

Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли, — к заморозкам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему нельзя петь 10 мая

Именины отмечают: Георгий, Анастасия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Сергей, Семен, Степан.