Из главного здания МЧС РФ в Москве эвакуировали около 100 человек из-за угрозы взрыва

Фото: МЧС

Россия, Москва, улица Ватутина, 1 Карта всех событий

В Западном административном округе Москвы из здания МЧС эвакуировали 100 человек из-за угрозы взрыва. Об этом в понедельник, 9 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

В здании располагается большинство органов центрального аппарата ведомства.

Волна «минирований» различных объектов началась в России с ноября 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в школах, торговых центрах, судах, вузах, магазинах, а также на вокзалах и в аэропортах. Чаще всего такие письма оказываются отправленными из-за рубежа. Несколько иностранных ресурсов, с которых они поступали, были заблокированы в России.