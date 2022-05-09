Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Из главного здания МЧС РФ в Москве эвакуировали около 100 человек из-за угрозы взрыва

Араз Салехов
Происшествия
Из главного здания МЧС РФ в Москве эвакуировали около 100 человек из-за угрозы взрыва
Фото: МЧС
Россия, Москва, улица Ватутина, 1 Карта всех событий

В Западном административном округе Москвы из здания МЧС эвакуировали 100 человек из-за угрозы взрыва. Об этом в понедельник, 9 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

В здании располагается большинство органов центрального аппарата ведомства.

Волна «минирований» различных объектов началась в России с ноября 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в школах, торговых центрах, судах, вузах, магазинах, а также на вокзалах и в аэропортах. Чаще всего такие письма оказываются отправленными из-за рубежа. Несколько иностранных ресурсов, с которых они поступали, были заблокированы в России.

МЧС Взрывы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте